Минобороны уточнило число пассажиров разбившегося Ту-154

Министерство обороны России уточнило число пассажиров, находившихся на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Там находились 93 человека, а не 92, как сообщалось ранее. Позднее в Минобороны сообщили , что на борту находились 92 человека.

Фамилия Валутов была добавлена в список артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, находившихся на борту самолета, однако впоследствии она исчезла из опубликованного на сайте ведомства списка пассажиров самолета.

На борту, согласно информации Минобороны, находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По некоторым данным, она не полетела на этом самолете, оставшись в Сочи. Однако подтверждения этой информации нет. По словам супруга Елизаветы Глинки, она находилась на борту самолета.

В настоящее время в районе крушения самолета в Черном море проводится поисково-спасательная операция. Ей руководит глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам представителей ведомства, район крушения самолета точно определен. «Выживших не наблюдается», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что самолет пропал с радаров через две минуты после взлета.