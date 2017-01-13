Минюст США и ФБР попали под проверку из-за расследования в отношении Клинтон

Надзорная структура в американском правительстве проверит действия Минюста страны и ФБР по делу о расследовании в отношении Хиллари Клинтон перед президентскими выборами, сообщает CNN.

Проверка, как ожидается, затронет вопрос о роли главы ФБР Джеймса Коми в решении заново открыть расследование в отношении Клинтон за несколько дней до выборов.

Генеральный инспектор Минюста Майкл Хоровиц заявил, что решение начать проверку было принято по запросам нескольких членов Конгресса.

Сотрудников Минюста и ФБР подозревают в том, что в деле Клинтон они предали огласке информацию, которую было запрещено разглашать. Вопросы у проверяющих органов вызывает и время, выбранное для публикации материалов, касающихся этого расследования, пишет CNN.

Представители Демократической партии считают, что возобновление расследования в отношении Клинтон за несколько дней до выборов повлияло на исход президентского голосования, отмечает телеканал.

29 октября — за неделю до выборов — ФБР заявило о возобновлении ранее закрытого расследования в отношении Клинтон, которая была соперницей республиканца Дональда Трампа.

Ее подозревали в использовании личного почтового ящика для официальной переписки на посту госсекретаря. Клинтон утверждала о том, что в своей переписке секретной информации не передавала. Шестого ноября правоохранительные органы заявили о прекращении этого дела.