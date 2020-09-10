Минюст предложил лишить статуса адвоката Пашаева после дела Ефремова

Министерство юстиции подготовит ходатайство о прекращении статуса адвоката у Эльмана Пашаева. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минюст также намерен возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, который выступал на стороне семьи Сергея Захарова, погибшем после ДТП с участием Михаила Ефремова.

Ранее федеральная палата адвокатов подтвердила факт нарушения этики Пашаевым. Решение о мере ответственности в отношении адвоката вынесет Совет палаты.

Эльман Пашаев выступал адвокатом на стороне актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам лишения свободы за ДТП, повлекшее за собой смерть человека. 8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице. Пресненский суд Москвы также взыскал с актера в пользу сына Сергея, Виталия Захарова, 800 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства Ефремов говорил о своем желании поменять представляющего его адвоката, на что Пашаев отвечал, что актер хочет найти защитников, «которые понравятся судье».

В интервью телеканалу «Москва 24» Пашаев рассказал, что доволен своей работой в ходе процесса и намерен обжаловать приговор Ефремову в кассационном суде. Он также отметил, что работал бесплатно.

Фото на превью: агентство «Москва»