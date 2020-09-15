Минюст потребовал лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса

Минюст внес в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и прекращения статуса адвоката Эльмана Пашаева. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Эльман Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова, Александр Добровинский — семьи погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова.

Как сообщили в министерстве, такие решения связаны с публичными высказываниями адвокатов в ходе судебного процесса над Ефремовым, осужденного на восемь лет колонии.

По данным ведомства, заявления Добровинского и Пашаева содержали «признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов», а также демонстрировали «пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и <...> игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».

Ранее федеральная палата адвокатов подтвердила факт нарушения этики Пашаевым. Сам адвокат заявил, что доволен своей работой в ходе процесса, а Ефремов говорил о своем желании поменять представляющего его адвоката для того, чтобы новые защитники «понравились судье».

После приговора Михаил Ефремов говорил, что адвокат Пашаев его «подставил».

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня „подставил“ на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», — заявлял Ефремов. Он отказался от его услуг на апелляции.