В Минюсте объяснили предложение изымать у должников единственное жилье

Мера об изъятии единственного жилья в счет погашения долга коснется только тех должников, чьи жилищные условия «явно превышают» их потребности в жилище. Так в Минюсте пояснили собственную инициативу об изъятии жилья, передает РИА Новости.

Изъять жилье могут только в том случае, если его размер и стоимость «явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище», пояснили в Минюсте. Там добавили, что при проведении оценки жилья будут учитывать как его площадь, так и рыночную стоимость.

В ведомстве добавили, что изъять жилье у должника могут только в том случае, если у него нет другого имущества, чтобы погасить долг, а его доходы несоразмерны долговым обязательствам. После того, как суд примет решение об изъятии жилья, он должен будет установить сумму, которую должнику выплатят для приобретения другого жилья в том же населенном пункте

«Проект не предполагает введения какого-либо „уплотнения“. Речь не идет о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащей должнику, с целью „подселения“ иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести», — подчеркнули в Минюсте. Такие же комментарии ведомства содержатся и в сообщении о подготовке законопроекта, которое разместили на сайте Минюста 30 декабря 2016 года.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков назвал предложение Минюста законным и не противоречащим Конституции России, которая устанавливает право россиян на жилье. В настоящее время соответствующие поправки в закон проходят этап общественных обсуждений.