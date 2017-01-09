Минюст предложил изымать у должников единственное жилье

Минюст разработал законопроект, позволяющий изымать у должников единственное жилье, если оно превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает взыскание жилого помещения или земельного участка только в случае отсутствия у должника денежных средств и иного имущества. После продажи жилья должнику будут возвращаться средства за вычетом суммы задолженности, при этом возвращенных денег должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего государственным нормам по площади.

Норма площади устанавливается регионами индивидуально. Например, в Москве эта норма равна 18 квадратным метрам на человека.

Согласно действующему Гражданскому процессуальному кодексу, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на единственное жилье должника и его семьи.