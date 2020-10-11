Министра образования Архангельской области отправили под домашний арест по делу о развратных действиях в отношении детей
Суд в Архангельской области отправил под домашний арест исполняющего обязанности министра образования региона Юрия Гнедышева, сообщает «Север.Реалии». Его подозревают в переписке с двумя несовершеннолетними школьницами в декабре 2019 года.
По версии следствия, Гнедышев «оказывал на [школьниц] развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера». Обвинение просило арестовать чиновника, но суд не удовлетворил ходатайство.
Гнедышева назначили исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в августе этого года, до этого он работал замминистра образования. До начала работы в правительстве он работал в школах в Северодвинске.
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