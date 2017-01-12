Минтруда раскритиковало предложение Минздрава увеличить рабочий день курильщикам

Министерству здравоохранения следует сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования (ОМС), а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — сказал министр.

9 января стало известно, что в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы содержится предложение предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

Минздрав также предлагает повысить цены на сигареты и другие табачные изделия. Согласно концепции министертсва, с 2017 года предлагаетмя быть введен налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.