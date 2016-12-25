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Министр транспорта рассказал об отсутствии информации о выживших в катастрофе Ту-154

Новости
18:35, 25 декабря
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Информации о выживших в результате катастрофы самолета Минобороны Ту-154 в Черном море нет, заявил глава Минтранса Максим Соколов, сообщает «Интерфакс».

WikiCommons

В Минобороны ранее также сообщили, что выживших в районе катастрофы не нашли. «Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», — говорилось в сообщении ведомства.

Соколов также рассказал, что поисково-спасательная операция в Черном море организована силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота.

Транспортировкой тел погибших будет заниматься Минобороны, добавил министр. Тела погибших будут доставлены в Москву. Там же пройдут основные мероприятия и организация работы с родственниками погибших, рассказал он.

Также Соколов сообщил, что в ближайшее время начнется заседание заседании комиссия по расследованию причин крушения Ту-154. Она пройдет в Сочи.

Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, среди них — участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, сотрудники «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российскую авиагруппу на базе Хмеймим с Новым годом. 

Официально рассматриваются две версии крушения: техническая неисправность и ошибка пилотов. Источник издания «Фонтанка» сообщил, что ФСБ также отрабатывает версию теракта. 

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