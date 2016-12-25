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Министр экономического развития Крыма подал в отставку
Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал в отставку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Крыма.
Демидов написал заявление об отставке из-за того, что переходит на новое место работы, сообщили в пресс-службе. Собеседник ТАСС не уточнил, куда именно переходит Демидов.
По данным РИА Новости, отставка Демидова связана с его переходом на новое место работы в Севастополе. Агентство отмечает, что министр останется на своем посту до конца 2016 года.
Демидов занимал пост министр экономического развития Крыма с июня 2015 года. Ранее он был мэром города Армянска.
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