Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки на 2021 год

Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Также предлагается увеличить более чем в три раза общую сумму кредитов, по которым банкам возместят недополученные доходы, — с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей.

Программу льготной ипотеки запустили по распоряжению Владимира Путина, чтобы поддержать спрос на недвижимость во время эпидемии коронавируса. Она позволяет россиянам до 1 ноября 2020 года взять ипотеку по субсидированной ставке 6,5%. Первоначальный взнос для участия в программе сначала должен был быть не меньше 20%, позже правительство снизило его до 15%.

Исследование Сбербанка показало, что льготы привели к росту цен на квартиры в новостройках по всей России.

Фото на превью: Агентство «Москва»