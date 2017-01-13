Прямой эфир
59,39
63,07
56,01
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Сирия заявила об ударе Израиля по аэродрому около Дамаска
Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154
«Новая газета» рассказала о раздаче чеченским военным брошюр по поведению в Сирии
Кремль прокомментировал запрет на вещание Дождя на Украине

Минэкономразвития предложило создать резервную копию Рунета

Новости
03:40, 13 января
25
0
Поделиться

Минэкономразвития предложило создать резервную копию рунета вместо того, чтобы обязывать операторов подключаться к государственным точкам обмена трафиком, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания по этому вопросу.

Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина подтвердила факт встречи и сообщила газете, что ведомство выступает против вмешательства государства в сложившуюся систему передачи данных.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил о подготовленных Минкомсвязи поправках, в рамках которых российских интернет-операторов хотят обязать подключаться к точкам обмена из государственного реестра, чтобы весь интернет-трафик передавался внутри страны. Операторы отметили, что это может привести к росту затрат.

В ходе заседания Минэкономразвития выступило против поправок Минкомсвязи и предложило вместо этого снимать и хранить маршруты трафика, чтобы в случае чрезвычайной ситуации с интернетом систему можно было восстановить.

В конце декабря, по данным «Ведомостей», замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов написал в Минкомсвязи письмо с критикой поправок. По его мнению, они могут привести к росту цен на связь.

О подготовленных Минкомсвязи поправках впервые стало известно в августе. Сам законопроект был представлен в ноябре. Ведомство предложило дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета. Это, по мнению министерства, позволит защитить Рунет в случае внешних атак. Представители отрасли при этом отмечают, что предложенные ведомством меры позволят отключить рунет от глобальной сети, пишут «Ведомости».

В Минкомсвязи от комментариев газете отказались.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Как заработать на YouTube: советы от блогера с аудиторией в два миллиона человек
Как Россия учится у Китая контролировать интернет Зачем российские чиновники встречались с основателем китайского файрвола. Рассказывает Republic
«За цензуру в интернете те, кто им не пользуется»: «Левада-центр» об отношении россиян к информации
Соцсеть LinkedIn заблокирована в России
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2