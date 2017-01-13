Минэкономразвития предложило создать резервную копию рунета вместо того, чтобы обязывать операторов подключаться к государственным точкам обмена трафиком, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания по этому вопросу.

Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина подтвердила факт встречи и сообщила газете, что ведомство выступает против вмешательства государства в сложившуюся систему передачи данных.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил о подготовленных Минкомсвязи поправках, в рамках которых российских интернет-операторов хотят обязать подключаться к точкам обмена из государственного реестра, чтобы весь интернет-трафик передавался внутри страны. Операторы отметили, что это может привести к росту затрат.

В ходе заседания Минэкономразвития выступило против поправок Минкомсвязи и предложило вместо этого снимать и хранить маршруты трафика, чтобы в случае чрезвычайной ситуации с интернетом систему можно было восстановить.

В конце декабря, по данным «Ведомостей», замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов написал в Минкомсвязи письмо с критикой поправок. По его мнению, они могут привести к росту цен на связь.

О подготовленных Минкомсвязи поправках впервые стало известно в августе. Сам законопроект был представлен в ноябре. Ведомство предложило дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета. Это, по мнению министерства, позволит защитить Рунет в случае внешних атак. Представители отрасли при этом отмечают, что предложенные ведомством меры позволят отключить рунет от глобальной сети, пишут «Ведомости».

В Минкомсвязи от комментариев газете отказались.