Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению российской экономики

Новая версия подготовленного Минэкономразвития прогноза предусматривает снижение ВВП России по итогам 2020 года на 3,9%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на расчеты, которые планируется предоставить на рассмотрение правительства к 10 сентября

Первоначально министерство предполагало сокращение на 5%.

Минэкономразвития также пересмотрело оценку снижения реальных располагаемых доходов населения в 2020 году — с 3,8% падения до 3%. Ведомство спрогнозировало восстановление российской экономики на докризисный уровень к третьему кварталу 2021 года.

Одной из причин пересмотра прогноза Минэкономразвития называет быстрое восстановление экономики в июле и августе.

«Коммерсант» отмечает, что ведомство «с осторожностью относится к оценке летнего быстрого восстановления: оно отчасти определялось отложенным спросом и особенностями внутреннего спроса при закрытых границах».