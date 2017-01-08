Новый глава Минэкономразвития пообещал «перезагрузку» ведомства

По его словам, определенной «перезагрузки и настройки» не избежать. Однако резких перемен и смены коллектива в Минэкономразвития не планируется. «У нас все будет так, чтобы соответствовать задачам, которые перед нами поставлены. Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален — резких изменений он не требует. Будет определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется», — заявил Орешкин.

Он подчеркнул, что перед Минэкономразвития стоит множество задач, результат по которым нужно предоставить «в очень сжатые сроки». «Одна из таких ключевых задач — подготовка плана действий правительства по повышению темпов экономического роста, — отметил Орешкин.

Орешкин был назначен министром экономического развития 30 ноября 2016 года. Предыдущий министр Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которые он, по версии следствия, вымогал у компании «Роснефть» в обмен на положительное заключение Минэкономразвития сделки по приобретению «Башнефти». В настоящее время он находится под домашним арестом. Улюкаев возглавлял ведомство с июня 2013 года.