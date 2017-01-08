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Новый глава Минэкономразвития пообещал «перезагрузку» ведомства

Новости
23:24, 8 января
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В работе министерства экономического развития произойдет перезагрузка. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту».

По его  словам, определенной «перезагрузки и настройки» не избежать. Однако резких перемен и смены коллектива в Минэкономразвития не планируется. «У нас все будет так, чтобы соответствовать задачам, которые  перед нами   поставлены. Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален — резких изменений он не требует. Будет  определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется», — заявил Орешкин.

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Он подчеркнул, что перед Минэкономразвития стоит множество задач, результат по которым нужно предоставить «в очень сжатые сроки». «Одна  из таких  ключевых задач — подготовка   плана   действий   правительства по повышению    темпов экономического роста, — отметил Орешкин.

Орешкин был назначен министром экономического развития 30 ноября 2016 года. Предыдущий министр Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которые он, по версии следствия, вымогал у компании «Роснефть» в обмен на положительное заключение Минэкономразвития сделки по приобретению «Башнефти». В настоящее время он находится под домашним арестом. Улюкаев возглавлял ведомство с июня 2013 года.

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