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МВД сообщило о хищении руководителями одного из банков миллиарда рублей

Новости
14:14, 13 января
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Бывшие руководители и собственники одного из коммерческих банков похитили миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Двое топ-менеджеров арестованы.

Название банка не уточнили. Известно, что в марте 2016 года его лишили лицензии.

Во время проверки выяснилось, что топ-менеджеры банка похитили деньги через выдачу «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключение с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов. Речь идет о заключении сделок по размещению депозитов. При этом договоры не проводили по бухгалтерским отчетам, а деньги в кассу не поступали.

По месту жительства и работы подозреваемых провели обыски. Были изъяты документы, в том числе бухгалтерские. Задержаны бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования. Их арестовали. Бывшего председателя совета директоров банка объявили в международный розыск.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». Делом занимаются сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со Следственным департаментом МВД.

В марте 2016 года Центробанк отозвал лицензии у 11 банков и кредитных организаций — «Банкирский дом», «Акция», «Росавтобанк», «Нацкорпбанк», «Банк Екатерининский», «1Банк», «СтарБанк», «Мика-Банк», «Богородский», «Смартбанк» и «МВКБ».

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