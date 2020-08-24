Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом, от которого отказался три дня назад

Актер Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым для защиты по уголовному делу о ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник и подтвердил защитник потерпевших Александр Добровинский. Пашаев подтвердил эту информацию телеканалу «360».

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Очередное заседание по делу Ефремова должно было пройти в Пресненском суде 24 августа, однако его пришлось перенести, поскольку актер не успел найти себе нового защитника.

Возле здания суда актер успел сказать журналистам, что даже сегодня плохо помнит события того вечера и суд должен доказать, что он действительно сидел на водительском сиденье в момент ДТП: «Если я пойму, что был за рулем, то я признаю свою вину» (цитата по «МБХ медиа»).

На заседании суда 21 августа Михаил Ефремов заявил, что хочет поменять адвокатов. Добровинский тогда выразил мнение, что таким образом он пытается затянуть процесс: суд дал бы время на ознакомление с делом новому адвокату, а потом к защите вернулись бы Пашаев и Елизавета Шаргородская. О заключении нового соглашения с ней не сообщается.