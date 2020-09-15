Михаил Ефремов нанял нового адвоката

Новым адвокатом актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, стал Роман Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую контору Russian Lawyers Company.

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, его специализация – гражданское и уголовное право. Он будет представлять интересы Ефремова в ходе рассмотрения апелляции.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, а также штрафу размером 800 тысяч рублей в пользу сына погибшего Сергея Захарова.

Минюст предложил лишить статуса бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Ведомство уже внесло в адвокатские палаты представление о прекращении его статуса. Минюст посчитал, что заявления Пашаева во время судебного процесса содержали «признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов», а также демонстрировали «игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».

После вынесения приговора Ефремов говорил, что Пашаев его «подставил» на восемь лет. «Он обещал одно, а получилось другое», – заявлял Ефремов. Пашаев же говорил, что своей работой доволен. По его словам, он защищал Ефремова бесплатно.

Фото на превью: агентство «Москва»