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Глава МИД Великобритании назвал очевидной причастность России к хакерским атакам

Новости
20:22, 10 января
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Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон считает, что Россия стояла за хакерскими атаками во время выборов американского президента. Об этом он заявил на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и его советниками, передает Associated Press. 

«Вполне очевидно, что хакерские атаки на электронную переписку демократов были осуществлены из России» — сказал Джонсон. При этом он добавил, что «было бы глупо в дальнейшем демонизировать Россию и загонять ее в угол».

В начале января американская разведка опубликовала доклад, в котором официально назвала президента России Владимира Путина инициатором хакерских атак на демократическую партию США. По информации спецслужбы, Путин приказал начать кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя доклад, сказал, что он не содержит доказательств вмешательства России в выборы.

После ознакомления с докладом Трамп заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на результаты президентских выборов. Ранее он назвал заявления о причастности России к кибератакам во время предвыборной кампании в США «политической охотой на ведьм», которую, по его словам, ведут его оппоненты, пытаясь справиться с поражением на выборах.

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