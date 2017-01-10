Глава МИД Великобритании назвал очевидной причастность России к хакерским атакам

Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон считает, что Россия стояла за хакерскими атаками во время выборов американского президента. Об этом он заявил на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и его советниками, передает Associated Press.

«Вполне очевидно, что хакерские атаки на электронную переписку демократов были осуществлены из России» — сказал Джонсон. При этом он добавил, что «было бы глупо в дальнейшем демонизировать Россию и загонять ее в угол».

В начале января американская разведка опубликовала доклад, в котором официально назвала президента России Владимира Путина инициатором хакерских атак на демократическую партию США. По информации спецслужбы, Путин приказал начать кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя доклад, сказал, что он не содержит доказательств вмешательства России в выборы.

После ознакомления с докладом Трамп заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на результаты президентских выборов. Ранее он назвал заявления о причастности России к кибератакам во время предвыборной кампании в США «политической охотой на ведьм», которую, по его словам, ведут его оппоненты, пытаясь справиться с поражением на выборах.