МИД России заявил «решительный протест» послу Германии из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел России выразило послу Германии протест в связи с обвинениями и ультиматумами, которые Берлин выдвинул в адрес Москвы из-за отравления Алексея Навального, говорится на сайте ведомства.

Германия использует «возникшую с ним ситуацию в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», говорится в сообщении. МИД напомнил, что Генпрокуратура России с 27 августа ждет «предметного и развернутого ответа» на свой запрос от германской стороны со всеми медицинскими данными Навального для их комплексного изучения.

Послу было указано, что отсутствие ответа Россия расценит как отказ Германии от установления истины, а другие ее действия — как «грубую враждебную провокацию».

Посол Германии Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД 9 сентября. Как писало РИА Новости, он пробыл в ведомстве почти два часа.

2 сентября власти Германии заявили, что немецкие военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок», который относится к боевому химическому оружию.

После этого главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных в отравлении Навального, напомнив, что применение химического оружия, к которым относятся вещества группы «Новичок», противоречит международным нормам права. По информации источников Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможность ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток–2».

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