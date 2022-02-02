МИД России заявил об ответных мерах из-за запрета на вещание RT в Германии

Россия приступит к введению ответных мер из-за решения немецкого медиарегулятора запретить вещание немецкоязычного телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении.

Какие конкретно ответные меры планирует ввести Россия, ведомство не уточнило.

В МИД России заявили, что RT DE вещал в Германии на основании выданной Сербией лицензии «в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ».

2 февраля Комиссия по допуску и надзору за СМИ Германии запретила вещание RT DE, объяснив это решение отсутствием лицензии. По данным немецкого регулятора, RT DE необходимо было получить лицензию на вещание в соответствии с немецким законодательством о СМИ, однако телеканал не подал соответствующий запрос. RT DE намерен обжаловать это решение.

Ранее «Коммерсант» узнал, что власти России в рамках ответных мер могут ввести ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, принять «штрафные санкции» в отношении YouTube и лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России. По данным РИА Новости, ответные меры также коснутся немецких журналистов, работающих в России.

В сентябре прошлого года YouTube заблокировал RT DE из-за распространения «ложной медицинской информации» о коронавирусе, а затем удалил новый канал немецкой редакции RT, созданный для обхода блокировки. Кроме того, в декабре один из крупнейших операторов спутниковой связи в Европе снял RT DE с вещания.