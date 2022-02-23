МИД России пообещал ответ на американские санкции

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва ответит на американские санкции, введенные из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — заявили в МИД.

В ведомстве также утверждают, что Россия способна минимизировать ущерб из-за санкций, а внешнее давление не повлияет на решимость Москвы «твердо отстаивать свои интересы».

«„Окрикам“ из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность. А к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, мы открыты», — говорится в сообщении МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал с ними договоры о дружбе, предусматривающие в том числе военную помощь. Госдума и Совет Федерации эти документы одобрили.

На следующий день США, Евросоюз, Великобритания, а также ряд других стран объявили о введении санкций против России. Американские ограничения затронут в том числе суверенный долг России, госкорпорацию ВЭБ, российские элиты и членов их семей.