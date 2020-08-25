МИД России: отравление Навального невыгодно российскому руководству

МИД России назвал оскорбительными обвинение западных стран в попытке скрыть информацию о состоянии Алексея Навального и отметил, что отравление политика невыгодно российскому руководству. Об этом говорится в комментарии министерства.

В МИД заявили, что США и Евросоюз выдвинули «голословные обвинения» и допустили «подозрительную поспешность», выдвинув версию об умышленном отравлении Навального. «Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — говорится в сообщении.

Там отметили, что руководство России выступает за «самое тщательное и максимально объективное расследование» того, что произошло с политиком.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении „сокрыть истину“, звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — следует из заявления.

Согласно сообщению МИД, замгоссекретаря США Стивен Биган пригрозил России, что в случае подтверждения отравления Навального «Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит поводов для расследования отравления политика до того момента, пока не будет установлено вещество.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать ситуацию с отравлением Навального как возможную провокацию иностранных государств «с целью создания напряжения внутри России».