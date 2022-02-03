МИД объявил о прекращении работы Deutsche Welle в России

МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания RT DE в Германии: корреспондентский пункт издания Deutsche Welle закрыт, а аккредитации всех сотрудников аннулированы. Об этом говорится на сайте МИД.

Также в МИД сообщили, что инициируют процедуру признания Deutsche Welle «иностранным агентом» и начнут составлять список сотрудников государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE.

Им запретят въезд в Россию, при этом список не будет публиковаться.

В МИД добавили, что эти меры стали «первым этапом» ответа России на запрет вещания RT DE в Германии, о котором стало известно накануне.

Причиной запрета в Германии назвали то, что RT DE должен был получить лицензию на вещание, однако не подал заявку на нее. Телеканал заявил о планах обжаловать решение.

В конце декабря крупнейший европейский оператор связи снял RT DE с вещания, перед этим YouTube заблокировал его канал из-за распространения ложной информации о коронавирусе. Также был заблокирован второй YouTube-канал RT DE, созданный для обхода блокировки.

После этого Роскомндазор пригрозил блокировкой YouTube в России.