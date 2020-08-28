МИД Германии пригрозил России санкциями из-за отравления Навального

Германия готова ввести дипломатические санкции в отношении России в случае доказательства причастности российских властей к отравлению Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает Reuters.

По словам Маас, немецкие власти намерены действовать так же, как и с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили убили в августе 2019 года. Прокуратура Германии считает, что к его убийству причастны российское правительство или региональные власти Чечни. Россия отрицает причастность к смерти Хангошвили. Из-за произошедшего в декабре Германия выслала двух российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства ФРГ.

28 августа берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Навальный находится в медикаментозной коме и по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в его состоянии наблюдается улучшение.

Издание Spiegel узнало, что врачи «Шарите» запросили помощь военных специалистов в области токсикологии. В частности, они обратились к британской лаборатории, известной тем, что ее сотрудники расследовали отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Фото на превью: Денис Каминев для RTVI