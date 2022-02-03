МИД Германии назвал закрытие Deutsche Welle в России «новым осложнением» в отношениях с Москвой

Решение российских властей закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве и прекратить спутниковое вещание канала в стране еще больше осложняет отношения между Россией и Германией. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел Германии.

«Если эти меры действительно будут реализованы, то это сильно ограничит работу независимых журналистов в России, которая приобретает особое значение в политически напряженные времена», — говорится в сообщении.

В МИД Германии отказались сравнивать работу Deutsche Welle в России и RT в Германии. По мнению министерства, немецкое издание работает как независимое медиа, сотрудники которого уже много лет находятся в России в качестве журналистов на основе действующего законодательства. При этом немецкоязычное отделение RT работает без лицензии и не подавало заявку на ее получение, утверждают в МИД.

В свою очередь директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что с DW произошло то, что «случается со средствами массовой информации только в автократиях».

«Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер», — сказал Лимбург. Он добавил, что несмотря на закрытие корпункта в Москве, телеканал продолжит «освещать события в России и делать для этого все больше».

Ранее МИД России объявил о «первом этапе ответных мер» на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Москва решила прекратить спутниковое вещание Deutsche Welle на территории России, отозвать аккредитации журналистов российского бюро DW и закрыть корпункт издания в Москве. Кроме того, МИД попросил рассмотреть вопрос о признании DW «иностранным агентом».