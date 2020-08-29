МИД Беларуси начал массово лишать иностранных журналистов аккредитации

МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов иностранных СМИ, в том числе корреспондентов и фотографов «Би-би-си», Reuters, AFP, Deutsche Welle, «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

С 29 августа аккредитации лишились журналисты «Би-Би-Си» Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич. Такое решение приняла межведомственная комиссия по противодействию экстремизму.

Среди журналистов, лишенных аккредитации МИД Беларуси, — четверо корреспондентов белорусской службы «Радио Свобода», фотограф Reuters Василий Федосенко, фотограф AFP Сергей Гапон, журналист «Настоящего времени» Роман Васюкович, журналист RFi Геннадий Шарипкин и трое журналистов немецкого канала ARD.

Tut.by пишет, что аккредитации также лишились еще несколько журналистов Reuters, AFP и Associated Press. Всего издание называет имена 17 журналистов, лишенных аккредитации.

Кроме того, ассоциация сообщила, что аккредитации лишили журналистку немецкого канала Deutsche Welle Александру Богуславскую. Однако в разговоре с Дождем она не подтвердила эту информацию. При этом лишение аккредитации подтвердили в «Настоящем времени», Reuters, AFP и Associated Press.

29 августа в посольстве России в Беларуси рассказали, что аккредитацию забрали у четверых российских журналистов, работающих в Associated Press и ARD. Их имена не называются, в скором времени они покинут Беларусь.

На 30 августа в Минске запланирована новая акция протеста.