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МИД прокомментировал подачу Украиной иска против России в суд ООН

Новости
15:06, 17 января
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Россия намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной иска против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны передать иск в Международный суд ООН против России. По мнению украинской стороны, Россия нарушила две конвенции ООН — по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В МИД отметили, что Украина «не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место быть обстоятельства, подпадающие под Конвенцию».

«Стоит отметить, что украинская сторона в ходе консультаций объявила „террористами“ ДНР и ЛHP — участников Минского процесса, с которыми сама Украина ведет в его рамках переговоры. Мы не понимаем, как заявления о „терроризме“ соотносятся с Минским процессом, в рамках которого стороны при содействии международных посредников пытаются найти сбалансированное решение для мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия «искренне пыталась разобраться в сути претензий украинской стороны», однако «столкнулась со стойким нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной».

«Очевидно, основной – если не единственной – целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный Суд», — отметили в министерстве.

Порошенко ранее пояснил, что Украина хочет привлечь Россию к ответственности за незаконную конфискацию украинского имущества, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение ущерба экологии и «и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе».

По его словам, «российские боевики совершали многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, вынужденные покинуть свои дома». При этом Порошенко отметил, что Украина все время с начала конфликта действовала в формате международного права.

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