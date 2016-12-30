МИД России уточнил число высланных из США россиян
По решению властей США из страны высылают 96 российских граждан. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в это число входят семьи дипломатов и представители российской дипломатической миссии в США. Они вынуждены покинуть страну из-за решения властей США, принятого в ответ на «притеснения Россией американских дипломатов», а также в ответ на кибератаки, которые, согласно позиции США, совершались российской стороной с целью повлиять на исход выборов президента США.
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На то, чтобы покинуть США, российским дипломатам дали 72 часа. По информации источников СМИ, у них возникли проблемы с приобретением билетов на самолет в преддверии Нового года. При этом в администрации президента России «Интерфаксу» рассказали, что российских дипломатов вывезут из США спецбортом.
МИД России предложил Владимиру Путину принять аналогичные ответные меры на санкции США — выслать из России 35 американских дипломатов, однако российских президент от этого отказался. СМИ сообщали, что в ответ на американские санкции российские власти закрыли англо-американскую школу, в которой учились дети дипломатов из США, однако в МИД России эту информацию опровергли.
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