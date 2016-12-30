МИД России уточнил число высланных из США россиян

По ее словам, в это число входят семьи дипломатов и представители российской дипломатической миссии в США. Они вынуждены покинуть страну из-за решения властей США, принятого в ответ на «притеснения Россией американских дипломатов», а также в ответ на кибератаки, которые, согласно позиции США, совершались российской стороной с целью повлиять на исход выборов президента США.

На то, чтобы покинуть США, российским дипломатам дали 72 часа. По информации источников СМИ, у них возникли проблемы с приобретением билетов на самолет в преддверии Нового года. При этом в администрации президента России «Интерфаксу» рассказали, что российских дипломатов вывезут из США спецбортом.

МИД России предложил Владимиру Путину принять аналогичные ответные меры на санкции США — выслать из России 35 американских дипломатов, однако российских президент от этого отказался. СМИ сообщали, что в ответ на американские санкции российские власти закрыли англо-американскую школу, в которой учились дети дипломатов из США, однако в МИД России эту информацию опровергли.