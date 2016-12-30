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МИД предложил Путину выслать из России 35 дипломатов США
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МИД предложил Путину выслать из России 35 дипломатов США

Новости
13:12, 30 декабря
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Глава российского МИД Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов персонами нон-грата, а также запретить представителям американской дипмиссии пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве, сообщает «Интерфакс». 

AP Photo

Лавров заявил, что Россия должна в ответ на новые санкции США запретить «американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная». МИД также предложил выслать из России 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге. 

Лавров также назвал обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США «безосновательными и бездоказательными». 

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29 декабря власти США ввели дипломатические против России санкции: выслали из страны 35 российских дипломатов, закрыли две загородные резиденции российского посольства в США. Под санкции также попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. Санкции были введены из-за обвинений в адрес России о причастности российских спецслужб к хакерским атакам в США во время избирательной кампании. 

МИД и пресс-секретарь президента России пообещали, что Москва ответит на новые ограничения. После этого телеканал CNN позднее рассказал, что в качестве одной из ответных мер российские власти решили закрыть англо-американскую школу в Москве и дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла закрытие англо-американской школы в Москве. 

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