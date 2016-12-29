В МИД прокомментировали санкции США против России из-за хакерских атак

Введенные США санкции в отношении России нанесут ущерб будущему процессу восстановлению двусторонних отношений. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает «Интерфакс» .

По его словам, «любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны».

«Я могу только переподтвердить, что станционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США», — сказал Долгов, добавив, что такие односторонние шаги «преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем».

В четверг, 29 декабря, США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Под санкции попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Кроме того, в списке находятся хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

Ранее администрация президента США Барака Обамы обвинила Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента США, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США и других политиков.