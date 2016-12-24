МИД России обвинил США в «утрате чувства реальности» из-за санкций

Министерство иностранных дел России обвинило США в «полной утрате чувства реальности» в связи с введением новых санкций в отношении российских компаний. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Очередное — второе за три дня — расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в последние годы администрация Барака Обамы «так увлеченное искала способы, как попытаться нанести нам ущерб, что иного от нее мы и не ожидали».

В сообщении министерства говорится, что российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, «Темпбанк», «взаимодействующий с сирийскими парнерами», и другие структуры, «на которых ополчилась уходящая американская администрация», продолжат нормальную работу.

Накануне министерство торговли США внесло 23 российские организации в санкционный список в связи с ситуацией на Украине. В список попали семь дочерних предприятий концерна «Алмаз-Антей»: завод «Красное знамя», Нижегородский научно-исследовательский институт (НИИ) радиотехники, Всероссийский НИИ радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов, Лианозовский электромеханический завод и уральское производственное предприятие «Вектор».

Кроме того, Минфин США ввел персональные санкции в отношении топ-менеджеров российского «Темпбанка»: двух заместителей председателя банка, главы наблюдательного совета и четырех членов наблюдательного совета банка.