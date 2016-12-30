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The Sun рассказала о наследнице Джорджа Майкла

Новости
23:04, 30 декабря
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Британский певец Джордж Майкл, скончавшийся в результате сердечного приступа 25 декабря, оставил в наследство одной из своих старших сестер 105 миллионов фунтов (128,9 миллиона долларов), сообщает The Sun.

Сестра певца, 55-летняя Мелани Майкл, работает парикмахером. У артиста есть еще одна сестра, 57-летняя Йода. Ей, по информации газеты, также отойдет значительная часть наследства певца.

По словам источника The Sun, Майкл был очень близок со своими сестрами. Вместе с Мелани он совершил кругосветное путешествие в 1980-е годы на пике своей славы.

Джордж Майкл скончался 25 декабря. Больше всего он был известен как исполнитель песни Last Christmas в составе группы Wham! Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Певцу было 53 года. Уже после его смерти стало известно, что Майкл на протяжении многих лет жертвовал большие суммы благотворительным организациям и помогал людям, оказавшимся в беде.

История Джорджа Майкла в десяти выступлениях. Как музыкант превращал свою жизнь в музыку

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