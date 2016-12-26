Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти певца

Причиной смерти певца Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил его менеджер Майкл Липпман, передает Би-би-си. О смерти 53-летнего артиста стало известно в ночь на 26 декабря.

Майкл скончался у себя дома. Его родственники отказались от комментариев в «этот эмоционально сложный период».

В 2011 году певец перенес тяжелую форму пневмонии, однако позднее сообщил о выздоровлении.

Джордж Майкл — обладатель двух премий «Грэмми». В последнее время он работал над новым альбом совместно с музыкантом Naughty Boy. Одна из самых известных песен музыканта — композиция Last Christmas, которую он исполнил в составе дуэта Wham. За всю карьеру Майкла было продано более 100 миллионов копий его записей.