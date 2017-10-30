Найдено тело одного из погибших при крушении российского вертолета у Шпицбергена

В 130 км от места крушения российского вертолета Ми-8, упавшего в море у Шпицбергена, спасатели нашли тело одного из членов экипажа. Об этом сообщила губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт.

Тело погибшего обнаружили во второй половине дня 30 октября. Подводный аппарат нашел его на дне моря. В ближайшее время тело поднимут на поверхность для установления личности.

Накануне спасатели нашли обломки вертолета. Их обнаружили на глубине 209 метров в водах океана в 2,2 км к востоку от мыса Хееродден. Ми-8, следовавший 26 октября из шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург, потерпел крушение в районе Норвегии. На его борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. По информации «Коммерсанта», вертолет принадлежал компании «Арктикуголь».

В течение нескольких дней спасатели искали обломки вертолета. Для их поиска 29 октября из России вылетел самолет Ил-76. МЧС России привезло в Норвегию телеуправляемый подводный аппарат малого класса «Фалькон», который способен искать объекты в прибрежных морских или внутренних водах на глубине до тысячи метров. К поиску также были подключены корабль Polarsyssel, судна береговой охраны Баренцева моря, несколько вертолетов и самолетов.

Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем наступление смерти более двух лиц ( ч. 3 ст. 263 УК РФ).