Минкультуры нашло финансовые нарушения в МХТ

Министерство культуры проверило МХТ имени Чехова и нашло в его деятельности нарушения. Художественный руководитель и директор театра Сергей Женовач должен устранить их до 21 января, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Минкульте указали на отдельные нарушения в ходе крупных сделок, расходовании средств на зарплаты и ремонт, а также при использовании федеральной собственности. Ведомство проверло работу театра за 2016-2017 годы и первые три квартала 2018 года.

Женовач возглавил МХТ в марте 2018 года после смерти Олега Табакова.

В пресс-службе МХТ нарушения назвали «недочетами» и сообщили, что они уже исправлены, передает «Интерфакс».