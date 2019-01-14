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Минкультуры нашло финансовые нарушения в МХТ
Министерство культуры проверило МХТ имени Чехова и нашло в его деятельности нарушения. Художественный руководитель и директор театра Сергей Женовач должен устранить их до 21 января, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В Минкульте указали на отдельные нарушения в ходе крупных сделок, расходовании средств на зарплаты и ремонт, а также при использовании федеральной собственности. Ведомство проверло работу театра за 2016-2017 годы и первые три квартала 2018 года.
Женовач возглавил МХТ в марте 2018 года после смерти Олега Табакова.
В пресс-службе МХТ нарушения назвали «недочетами» и сообщили, что они уже исправлены, передает «Интерфакс».
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