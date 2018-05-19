Метрополитен-опера подала в суд на обвиненного в домогательствах дирижера Джеймса Ливайна

Нью-Йоркская Метрополитен-опера подала в суд на дирижера Джеймса Ливайна, которая ранее уволила его из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Associated Press. В иске говорится, что театр нашел убедительные доказательства домогательств Ливайна в отношении семи человек за период с 1975 по 2000 год.

Метрополитен-опера требует от дирижера 5,8 миллиона долларов. В иске не называются имена людей, которые пострадали от домогательств дирижера, однако говорится, что речь идет, в частности, о двух 16-летних подростках.

Адвокаты Ливайна заявили, что компания «пошла по пути создания сенсационных утверждений, которые не имеют никакой юридической или фактической основы».

74-летний Джеймс Ливайн — один из самых известных дирижеров США. Музыкальным директором Метрополитен-оперы он стал в 1976 году. В декабре прошлого года The New York Times рассказала о домогательствах со стороны дирижера. По словам пострадавшего, домогательства начались еще в тот момент, когда он был подростком, в 1985 году. После публикации газеты Метрополитен-опера объявила о приостановке сотрудничества с дирижером.

В марте 2018 года Ливайн подал иск в суд Манхэттена против Метрополитен-оперы. Он обвинил театр в нарушении контракта и потребовал выплатить ему 5,8 миллиона долларов компенсации и «для восстановления его честного имени». В иске говорится, что гендиректор Метрополитен-опера Питер Гелб «использовал эти обвинения в качестве предлога, чтобы довести до конца давно начатую личную кампанию, направленную на то, чтобы выжить Ливайна из театра».