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Мужчина умер и упал на рельсы в московском метро
Мужчина умер на станции метро «Университет» Сокольнической линии и упал с платформы на рельсы, сообщает ТАСС.
Происшествие случилось около 22:00 мск.
«По предварительным данным, пассажир скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Прибывшие на место ЧП спасатели вместе с сотрудниками метрополитена подняли тело на платформу», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
После случившегося поезда на южном участке Сокольнической линии метро следовали с увеличенными интервалами. Примерно через полчаса после падения мужчины на рельсы пресс-служба метро сообщила о восстановлении движения.
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