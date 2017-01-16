Мужчина умер и упал на рельсы в московском метро

Мужчина умер на станции метро «Университет» Сокольнической линии и упал с платформы на рельсы, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось около 22:00 мск.

«По предварительным данным, пассажир скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Прибывшие на место ЧП спасатели вместе с сотрудниками метрополитена подняли тело на платформу», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

После случившегося поезда на южном участке Сокольнической линии метро следовали с увеличенными интервалами. Примерно через полчаса после падения мужчины на рельсы пресс-служба метро сообщила о восстановлении движения.