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В Стамбуле закрыли станцию метро из-за операции по поиску напавшего на клуб террориста

Новости
17:44, 11 января
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В Стамбуле закрыли станцию метро «Багджылар» (Bağcılar) после сообщений о том, что там может находиться напавший на клуб террорист. Об этом сообщает Hurriyet. В результате стрельбы в Reina в новогоднюю ночь погибли 39 человек.

Пассажиров эвакуировали. Движение поездов остановлено.

На месте находятся сотрудники полиции. Станцию метро оцепили. В районе усилили меры безопасности.  

Теракт в ночном клубе Reina произошел в ночь на 1 января. Мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Еще около 70 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что правоохранительные органы установили личность устроившего стрельбу, но не раскрыл подробности.

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