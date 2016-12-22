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В Москве мужчина погиб после падения на рельсы станции метро «Бибирево»

Новости
08:49, 22 декабря
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На станции «Бибирево» Московского метрополитена погиб мужчина. Как сообщил источник РИА Новости, он упал на рельсы, после чего его достали и передали медикам, но спасти мужчину не удалось.

Инцидент произошел около 6:30 22 декабря. Обстоятельства случившегося выясняются. Из-за происшествия было нарушено движение поездов по северной части Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

В твиттере московского метро сообщалось, что на участке от станции Отрадное до станции Алтуфьево движения поездов нет. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. В настоящее время, согласно данным твиттер-аккаунта Московского метрополитена, движение поездов восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

 

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