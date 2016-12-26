В Иркутске нашли в продаже стеклоочиститель с метиловым спиртом

Стеклоочистительная жидкость с ядовитым метиловым спиртом была обнаружена в продаже в Иркутске. Об этом сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора. Его наличие в средствах по уходу за автомобилями запрещено с 2007 года.

Токсичное вещество обнаружили в стеклоомывателях четырех марок — TOSEI, «Сибирь», PolarSTAR и «Каскад 30». В них содержание метанола превышает норму в 400-600 раз.

Использование метанола в средствах по уходу за автомобилями было запрещено в России еще в 2007 году постановлением главного санитарного врача. Метиловый спирт может вызвать смертельное отравление не только при употреблении внутрь, но и при вдыхании паров, а также при попадании в организм через кожу.

Сотрудники иркутского Роспотребнадзора начали изымать более 13 тонн стеклоочистителя, в котором содержался метанол. Вся продукция поступила в продажу со складов в Иркутске.

От отравления концентратом для ванн «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, в Иркутске скончались 76 человек. Еще 18 по-прежнему остаются в больницах с симптомами отравления метанолом.