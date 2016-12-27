В Иркутске изъяли 13,5 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом

В Иркутске нашли склад, где хранилось 13,5 тысяч литров жидкости для мытья стекол, которая содержала метанол. Его количество в жидкости превышало норму в 500 раз. Об этом сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора.

Найденный стеклоочиститель был произведен в Москве. Документов на продукцию сотрудникам Роспотребнадзора не предоставили. Информацию о находке передали в региональные МВД и ФСБ, а жидкость изъяли.

Добавление метилового спирта в жидкость для ухода за автомобилем запрещено с 2007 года постановлением главного санитарного врача России. Это связано с тем, что метанол может вызвать отравление не только при его употреблении, но и при вдыхании паров и при попадании на кожу.

Накануне в России вступил в силу 30-дневный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей за исключением парфюмерии и стеклоочистителей. Такая мера была введена после того, как в Иркутске более 75 человек погибли от отравления концентратом для ванн «Боярышник», в котором этиловый спирт был заменен на метиловый.

Помимо этого, правительство ограничило продажу настойки боярышника и валокордина в аптеках. Теперь эти лекарства будут продаваться только по рецепту.