«Интерфакс» назвал предполагаемое место падения пропавшего Ту-154 Минобороны

В акватории Черного моря обнаружено предполагаемое место падения Ту-154 Минобороны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, при обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. К этому месту направлены спасательные суда, отмечается в сообщении.

ТАСС сообщает, что в 6 километрах от берега в Сочи в Черном море найдены фрагменты и стойка шасси самолета.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что среди девяти журналистов, находившихся на борту пропавшего с радаров самолета, были репортеры Первого канала и телеканала «Звезда». Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Минобороны сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154. Лайнер вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию. На борту находится 91 человек — члены экипажа, военные, музыканты, журналисты.