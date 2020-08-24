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Новости

Меркель призвала Россию к прозрачному расследованию отравления Навального

24 августа, 19:41
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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти России к прозрачному расследованию обстоятельств отравления Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Принимая во внимание, что Навальный играет весомую роль в российской политической оппозиции, мы немедленно требуем расследовать все обстоятельства этого преступления до мельчайших деталей, и сделать это максимально прозрачно. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности», — следует из заявления.

Меркель также выразила надежду, что Навальный сможет полностью восстановиться.

Дополнено. Евросоюз потребовал, чтобы власти России «незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование» отравления Навального. «Европейский союз решительно осуждает то, что похоже на покушение на Навального. Российский народ и международное сообщество требуют фактов того, что произошло. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Боррель.

Ранее 24 августа берлинская клиника «Шарите», куда доставили Навального, сообщила, что политика отравили. «Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», — сказали в больнице. Там пока не выяснили, каким именно веществом отравили Навального. Ему назначили атропин в качестве антидота.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что Следственный комитет России до сих пор не завел уголовное дело в связи с отравлением Навального. Она отметила, что это должны были сделать в течение трех дней с момента инцидента.

20 августа Навального госпитализировали в омскую больницу после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Берлин. По данным Минздрава Омской области, в организме Навального не нашли никаких токсинов

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