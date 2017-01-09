Актриса Мерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа на вручении «Золотого глобуса»

Актриса Мерил Стрип во время своей речи на вручении премии «Золотой глобус» выступила с критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа. Видеозапись выступления опубликована в фейсбуке премии.

Во время церемонии награждения Стрип вручили премия за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своей речи она раскритиковала то, как Дональд Трамп пародировал журналиста с инвалидностью, и при это ни разу не произнесла имени будущего президента.

«Это был момент, когда человек, желающий занять самое уважаемое место в стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человек, который превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор. <…> Этот инстинкт унижать, смоделированный кем-то на публичной платформе, кем-то властным, он проникает в наши жизни, потому что дает нам разрешение делать так же», — сказала Стрип.

Она говорила о случае, когда Дональд Трамп спародировал журналиста New York Times с инвалидностью Сержа Ковальски.

«Голливуд полон аутсайдеров и чужеземцев. И если вы всех их выкинете, у вас не останется ничего смотреть, кроме футбола и единоборств. И это не искусство», — заявила Стрип, комментируя высказывания Трампа о необходимости ограничить иммиграцию в США и выселении нелегальных мигрантов.

9 января прошла 74 церемоний вручения премии «Золотой глобус». В номинации «Лучшая драма» победил фильм про чернокожих американцев «Лунный свет».