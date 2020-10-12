Мэрия Москвы обвинила компании в перебоях сервиса подачи данных о сотрудниках на удаленке

Сервис подачи информации о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы, функционирует с перебоями. В мэрии сбои объяснили тем, что компании начали передавать данные в последний момент, сообщает РБК.

Сервис для обязательной передачи данных о сотрудниках компаний, работающих из дома из-за увеличения случаев COVID-19, был запущен 9 октября. Несмотря на это, работодатели начали загружать сведения в систему в последний день, 12 октября, что привело к сбоям, объяснили в департаменте информационных технологий мэрии Москвы.

Трудности с загрузкой данных в мэрии назвали «временными» и уточнили, что ситуация будет учитываться при проверке исполнений указа об обязательной передаче сведений.

Информация, которую работодатели должны загрузить с помощью сервиса, включает в себя номера мобильных телефонов сотрудников, номера машин, электронной карты «Тройка» или «Стрелка», социальной карты, а также безлимитных проездных билетов.

Собянин обязал московские компании перевести 30% сотрудников на удаленную работу. За нарушение требований компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности организации, корректность данных мэрия будет проверять выборочно. С 12 октября работодатели должны предоставлять властям данные сотрудников каждый понедельник.