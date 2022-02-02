Мэра Великого Новгорода оштрафовали за некачественную уборку снега

Мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина оштрафовали на 25 тысяч рублей за плохую уборку снега с улиц, сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

11 января местное ГИБДД составило на Бусурина административный протокол из-за того, что он не обеспечил безопасность дорожного движения при содержании дорог.

Суд установил, что улицы Великого Новгорода не соответствуют требованиям государственного стандарта — с них не убран снег, из-за которого образовались завалы, и наледи.

По закону мэр Великого Новгорода обязан принять меры для уборки улиц, однако доказательства этого в суд не предоставили, поэтому он решил оштрафовать Бусурина на 25 тысяч рублей.

За последние пять дней в Новгороде выпала месячная норма осадков. Бусурин на своей странице написал, что на закупку снегоуборочной техники выделят дополнительные 11 миллионов рублей.