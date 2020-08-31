Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

Мэра Краснодара Евгения Первышова госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

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«Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками — тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил», — написал он.

Первышов не рассказал о своем самочувствии, но обещал рассказывать, как протекает заболевание и как его лечат. Он также призвал горожан соблюдать рекомендации врачей и Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, за все время пандемии в Краснодарском крае выявили 11 208 случаев инфицирования коронавирусом, из них 87 — за последние сутки. 182 человека умерли.

В России пятый день подряд растет число новых случаев коронавируса.