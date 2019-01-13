Мэра Гданьска ранили ножом на благотворительном концерте

На мэра польского Гданьска Павла Адамовича напали с ножом во время благотворительного концерта. Он госпитализирован в критическом состоянии, сообщает польское издание Onet.

Когда мэр был на сцене, туда забежал мужчина, несколько раз ударил его ножом и закричал в микрофон: «Привет, привет, меня зовут Стефан, я был невиновен и сидел в тюрьме. „Гражданская платформа“ (партия, членом которой является Адамович. — прим. Дождя) замучила меня, поэтому Адамович погиб». Затем его повалили на сцену и задержали.

По данным гданьского издания Dziennik Bałtycki, Адамович получил ранения в области груди и живота.

Врачи оперируют пострадавшего.

Павел Адамович был переизбран мэром Гданьска, шестого по величине города Польши, в ноябре 2018 года. Это его шестой срок — он возглавляет Гданьск с 1998 года.