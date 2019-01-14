Мэр Гданьска умер после нападения на благотворительном концерте

Мэр Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом на сцене во время благотворительного концерта, умер в больнице, сообщает польское издание Onet . После нападения он был госпитализирован в критическом состоянии и прооперирован.

Врачи проводили операцию в ночь на 14 января в течение пяти часов; она прошла успешно, однако состояние пострадавшего не улучшилось. Пострадавший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «С глубочайшим сожалением мы должны сообщить вам, что проиграли борьбу за жизнь мэра», — сказали в Университетском клиническом центре в Гданьске.

Ранее Onet сообщало, что кровь для переливания сдали более 300 жителей Гданьска, а медицинский центр, где это происходило, был переполнен.

Нападение на Адамовича произошло вечером 13 января. Когда он был на сцене, туда забежал мужчина и несколько раз ударил его ножом. Нападавший прокричал в микрофон, что это месть за якобы несправедливый тюремный срок, после чего был задержан. В МВД Польши сообщили, что у мужчины диагностировано психическое расстройство.

Адамович возглавлял Гданьск с 1998 года, в ноябре 2018 он был переизбран на шестой срок. Политик был членом оппозиционной партии «Гражданская платформа». Он был известен как защитник прав ЛГБТ-сообщества и мигрантов, отмечает Onet.