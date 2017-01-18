Обама сократил тюремный срок Челси Мэннинг на 28 лет

Президент США Барак Обама на 28 лет сократил тюремный срок приговоренной к 35 годам лишения свободы за разглашение секретной информации Челси Мэннинг, сообщает The New York Times.

Она должна выйти на свободу 17 мая 2017 года вместо 2045 года.

В ноябре Мэннинг попросила Обаму сократить ей срок заключения до шести лет, которые она уже провела в тюрьме.

В июне с просьбой помиловать Мэннинг и Эдварда Сноудена к Обаме обратился ресурс WikiLeaks.

В 2010 году Челси Мэннинг, которая тогда была мужчиной по имени Брэдли, передала WikiLeaks секретные документы. Среди них была видеозапись расстрела мирных жителей американским военным вертолетов в Ираке, где Мэннинг проходил службу в качестве разведчика с 2007 года.

В мае 2010 года Мэннинга арестовали. Приговор ему вынесли в 2013 году.

Через день после оглашения приговора он сообщил, что сменит имя на Челси из-за начала процедуры по смене пола. За время нахождения в заключении Челси Мэннинг совершила две попытки самоубийства.